بانوراما | السودان وإسرائيل واتفاق وشيك .. نفط ليبيا واتفاق إعادة الإنتاج آخر تحديث: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 04:27 - GMT 01:27 تارخ النشر: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 04:26 - GMT 01:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | السودان وإسرائيل واتفاق وشيك .. نفط ليبيا واتفاق إعادة الإنتاج PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | السيسي يذكر تركيا والوفاق بخط سرت الأحمر 02:40 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | السيناريوهات المحتملة في حال طعن ترمب في نتائج الانتخابات 23:09 GMT