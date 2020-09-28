بانوراما | السيناريوهات المحتملة في حال طعن ترمب في نتائج الانتخابات آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:09 - GMT 23:09 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 01:41 - GMT 22:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | السيناريوهات المحتملة في حال طعن ترمب في نتائج الانتخابات PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | السودان وإسرائيل واتفاق وشيك .. نفط ليبيا واتفاق إعادة الإنتاج 01:27 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | ماذا يستفيد أردوغان من تأجيج الصراعات؟ 03:09 GMT