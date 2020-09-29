بانوراما | ماذا يستفيد أردوغان من تأجيج الصراعات؟ آخر تحديث: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 06:09 - GMT 03:09 تارخ النشر: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 06:07 - GMT 03:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | ماذا يستفيد أردوغان من تأجيج الصراعات؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | السيناريوهات المحتملة في حال طعن ترمب في نتائج الانتخابات 23:09 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | مناظرة الخروج عن النص .. إيران وخلاياها بالمنطقة 22:26 GMT