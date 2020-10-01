بانوراما | مناظرة الخروج عن النص .. إيران وخلاياها بالمنطقة آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 01:26 - GMT 22:26 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 01:24 - GMT 22:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | مناظرة الخروج عن النص .. إيران وخلاياها بالمنطقة PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | ماذا يستفيد أردوغان من تأجيج الصراعات؟ 03:09 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | بعد 40 عاماً على حرب الخليج.. هل من سبيل لتسلل العراق 19:53 GMT