بانوراما | إصابة ترمب تجدد الهجوم على طريقة إدارته لأزمة كورونا آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 06:34 - GMT 03:34 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 01:02 - GMT 22:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | إصابة ترمب تجدد الهجوم على طريقة إدارته لأزمة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | بعد 40 عاماً على حرب الخليج.. هل من سبيل لتسلل العراق 19:53 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | هل تتسع دائرة معارك أرمينيا وأذربيجان؟ 21:42 GMT