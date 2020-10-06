بانوراما | هل تتسع دائرة معارك أرمينيا وأذربيجان؟ آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 00:42 - GMT 21:42 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | هل تتسع دائرة معارك أرمينيا وأذربيجان؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | إصابة ترمب تجدد الهجوم على طريقة إدارته لأزمة كورونا 03:34 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | هل خرج ترمب من دائرة الخطر.. وما نوعية الأدوية التي تلقاها؟ 23:25 GMT