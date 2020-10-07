بانوراما | هل خرج ترمب من دائرة الخطر.. وما نوعية الأدوية التي تلقاها؟ آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 02:25 - GMT 23:25 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 02:24 - GMT 23:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | هل خرج ترمب من دائرة الخطر.. وما نوعية الأدوية التي تلقاها؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | هل تتسع دائرة معارك أرمينيا وأذربيجان؟ 21:42 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | تصعيد التحذير من تهديد روسي للانتخابات 07:55 GMT