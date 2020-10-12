بانوراما | سباق الرئاسة.. ما مدى تأثير ملف السياسة الخارجية في تحديد الرئيس المقبل؟ آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 00:37 - GMT 21:37 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 00:32 - GMT 21:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | سباق الرئاسة.. ما مدى تأثير ملف السياسة الخارجية في تحديد الرئيس المقبل؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | الخميس 8 أكتوبر 2020 23:02 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران.. هل ستعطل اقتصاد طهران؟ 21:44 GMT