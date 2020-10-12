بانوراما | سباق الرئاسة.. ما مدى تأثير ملف السياسة الخارجية في تحديد الرئيس المقبل؟ آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 00:37 - GMT 21:37

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 00:32 - GMT 21:32

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