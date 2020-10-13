بانوراما | حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران.. هل ستعطل اقتصاد طهران؟ آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:44 - GMT 21:44 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران.. هل ستعطل اقتصاد طهران؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | سباق الرئاسة.. ما مدى تأثير ملف السياسة الخارجية في تحديد الرئيس المقبل؟ 21:37 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | الغزو الثقافي الإيراني في بعض بلدان المنطقة 20:17 GMT