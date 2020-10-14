بانوراما | الغزو الثقافي الإيراني في بعض بلدان المنطقة آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 23:17 - GMT 20:17 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 23:15 - GMT 20:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | الغزو الثقافي الإيراني في بعض بلدان المنطقة PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران.. هل ستعطل اقتصاد طهران؟ 21:44 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | لماذا وافق حزب الله على ترسيم الحدود مع إسرائيل مبدئيا؟ 21:35 GMT