بانوراما | الغزو الثقافي الإيراني في بعض بلدان المنطقة آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 23:17 - GMT 20:17

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 23:15 - GMT 20:15

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