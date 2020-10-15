بانوراما | لماذا وافق حزب الله على ترسيم الحدود مع إسرائيل مبدئيا؟ آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | لماذا وافق حزب الله على ترسيم الحدود مع إسرائيل مبدئيا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | الغزو الثقافي الإيراني في بعض بلدان المنطقة 20:17 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | هل يتطور الصراع في ناغورنو كراباخ لمواجهة روسية تركية 01:25 GMT