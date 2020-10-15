بانوراما | لماذا وافق حزب الله على ترسيم الحدود مع إسرائيل مبدئيا؟ آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34

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