بانوراما | جديد الحوادث الطائفية بالعراق آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 00:37 - GMT 21:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | جديد الحوادث الطائفية بالعراق PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | هل يتطور الصراع في ناغورنو كراباخ لمواجهة روسية تركية 01:25 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | تفاقات الإمارات وإسرائيل.. مجالاتها وطابعها الاقتصادي والعلمي 21:51 GMT