بانوراما | تفاقات الإمارات وإسرائيل.. مجالاتها وطابعها الاقتصادي والعلمي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:51 - GMT 21:51 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | تفاقات الإمارات وإسرائيل.. مجالاتها وطابعها الاقتصادي والعلمي PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | جديد الحوادث الطائفية بالعراق 21:39 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | هل حققت غارات إسرائيل على ميليشيات إيران في سوريا أهدافها بوقف تمدد طهران 03:18 GMT