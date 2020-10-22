بانوراما | هل حققت غارات إسرائيل على ميليشيات إيران في سوريا أهدافها بوقف تمدد طهران آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 06:18 - GMT 03:18 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 06:17 - GMT 03:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | هل حققت غارات إسرائيل على ميليشيات إيران في سوريا أهدافها بوقف تمدد طهران PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | تفاقات الإمارات وإسرائيل.. مجالاتها وطابعها الاقتصادي والعلمي 21:51 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | العالم في السعودية للتعرف على آخر ابتكارات الذكاء الصناعي 21:29 GMT