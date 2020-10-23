بانوراما | العالم في السعودية للتعرف على آخر ابتكارات الذكاء الصناعي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:29 - GMT 21:29 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:22 - GMT 21:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | العالم في السعودية للتعرف على آخر ابتكارات الذكاء الصناعي PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | هل حققت غارات إسرائيل على ميليشيات إيران في سوريا أهدافها بوقف تمدد طهران 03:18 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | بعد تصريحات ترمب.. ملف أزمة سد النهضة يعود ل 21:13 GMT