بانوراما بانوراما | آخر قرارات يتخذها ترمب قبيل المغادرة

"بانوراما" برنامج حواري يومي تقدمه منتهى الرمحي، ويناقش آخر المستجدات السياسية والفكرية في الوطن العربي والعالم، ويستضيف نخبة من السياسيين والمحللين لقراءة تطورات الأوضاع في المنطقة، والسيناريوهات المحتملة للحرب في سوريا وتمدد داعش في العراق، ودور العشائر في مواجهة التنظيم المتطرف. كما يتطرق البرنامج للقضية اليمينة وعاصفة الحزم ودورها في وقف التمدد الحوثي باليمن، ومختلف القضايا والصراعات السياسية التي تحيط بالوطن العربي في لبنان وسوريا وليبيا ومصر. البرنامج يعرض يومياً الساعة 5:00 مساء بتوقيت غرينتش، 8:00 مساء بتوقيت السعودية.