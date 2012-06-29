الذاكرة السياسية مصطفى عبد الجليل 3 آخر تحديث: الاثنين 12 شعبان 1433 هـ - 02 يوليو 2012 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 9 شعبان 1433 هـ - 29 يونيو 2012 KSA 22:04 - GMT 19:04

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في الحلقة الثالثة من سلسلة لقاءات مع رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا يتحدث مصطفى عبد الجليل عن تطور الأحداث في بلاده وتفجر ثورة فبراير العام الفائت. ورأى أنه "لولا نجاح الثورتين التونسية والمصرية لما نجحت الثورة الليبية". ويروي كيف رفض التواصل مع سيف الإسلام القذافي الذي أرسل له شخصاً يطلب منه الاتصال به. ويقول عبد الجليل إنه انتقل إلى طرابلس، للاجتماع بالحكومة وإبداء رأيه في الأوضاع حاملاً معه 17 شهادة وفاة لمتظاهرين قتلهم النظام. وأكد أنه كان يعتزم تقديم استقالته في طرابلس إلا أن وزير الصحة السابق أقنعه بعدم القيام بذلك حفاظاً على سلامته. ويتناول المسؤول الليبي مرحلة تشكيل لجان التنسيق لإدارة الأزمة وتوحيدها لاحقاً تحت لواء "المجلس الوطني الانتقالي" وكيف بدأت دول عدة منها قطر وفرنسا والسودان الاتصال بالمجلس عارضة عليه المساعدة.