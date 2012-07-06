الذاكرة السياسية مصطفى عبدالجليل 4 آخر تحديث: الجمعة 16 شعبان 1433 هـ - 06 يوليو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1433 هـ - 06 يوليو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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في الحلقة الرابعة من سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا يقول مصطفى عبد الجليل: "كنّا مستعدّين لإعطاء عائدات النفط الليبي لـ 10 سنوات في مقابل عدم توقّف قصف حلف الـ "ناتو" لقوّات القذّافي، لكن لم يُطلب منّا شيء." وعن الكاتب الفرنسي هنري برنار ليفي الذي زار بنغازي يوضح عبد الجليل أنه بداية عرّف عن نفسه بأنه صديق الرئيس ساركوزي وبأنه قادر على دعم الثورة، مشيراً إلى انه لم يكن يعلم أنه يهودي موالٍ لإسرائيل. ويكشف أن السودان كانت أول دولة عرضت المساعدة على الثوّار الليبيّين، وأن أول اتّصال أوروبي كان من وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني. ويتطرّق عبد الجليل إلى خلفية مقتل اللواء عبد الفتّاح يونس، عندما بدأت القضية بتقارير تشكّك فيه من الثوّار وبأسباب تلكّوئه عن مواصلة التقدّم على 3 محاور في اتّجاه طرابلس.