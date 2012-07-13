الذاكرة السياسية مصطفى عبدالجليل 5 آخر تحديث: الجمعة 23 شعبان 1433 هـ - 13 يوليو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 23 شعبان 1433 هـ - 13 يوليو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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في الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا، يتابع مصطفى عبد الجليل الحديث عن الأسباب التي أدّت إلى مقتل اللواء عبد الفتّاح يونس.



ويوضح أن "يونس كان يتنافس مع بعض قادة الثوّار على قيادة المرحلة، إضافة إلى خلافات قديمة مع جهات سلفية، الأمر الذي أدّى إلى فتح تحقيق معه ومن ثـَمّ إلى مقتله، أثناء محاولته الخروج من مقر توقيفه، بعدما صدر قرار الإفراج عنه بسبب غياب قاضي التحقيق، لكن الحرّاس رفضوا تنفيذه وأجهزوا عليه بعد تلاسن معه."



ويتناول عبد الجليل ظروف توقيف معمّر القذافي في مدينة سِرت ومقتله، مرجّحاً أن يكون بعض أعوانه قتلوه خشية أن يفضح أسراراً خطيرة أو لتجنيبه محاكمة كانت ستحظى بتغطية إعلامية واسعة،" كما يقول من دون أن يهمل فرضية أن يكون أحد الثوّار قد أقدم على قتله.



وعن مكان دفن القذافي، يقول إن 3 أشخاص فقط كُلّفوا بدفنه، يعلمون أين يوجد قبره تلافياً لنبشه، ويكشف المسؤول الليبي جوانب غامضة عن مصير عائلة القذّافي.