الذاكرة السياسية عبد السلام جلود 1

عبد السلام جلّود الرجل الثاني سابقاً في نظام معمّر القذّافي هو ضيف هذا الأسبوع يتحدّث للبرنامج في إطار سلسلة جديدة.
في الحلقة الأولى يعود بالذاكرة إلى "ثورة الفاتح من سبتمبر" وعلاقته بالقذّافي، الذي تعرّف عليه في السجن بعد المشاركة في تظاهرة.
وقد عمد القذّافي في ما بعد إلى إقناع اللجنة الطبّية في الجيش الليبي بقبول جلود على رغم رسوبه في الامتحان الطبّي.
ويروي تجربته مع مرحلة ما بعد نجاح "ثورة الفاتح"، لكنه يقول بمرارة إنها "انتهت إيديولوجيّاً في العام 1963 وسياسيّاً في العام 1975 بعدما رفع القذّافي شعار: "التخويف والتجهيل والتجويع".
ويتطرّق جلود أيضاً إلى طبيعة العلاقة مع الزعيم المصري الراحل الرئيس جمال عبد الناصر.
عاجل