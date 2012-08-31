الذاكرة السياسية عبد السلام جلّود 2 آخر تحديث: الجمعة 13 شوال 1433 هـ - 31 أغسطس 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 13 شوال 1433 هـ - 31 أغسطس 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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يتابع عبد السلام جلّود، الرجل الثاني سابقاً في نظام معمّر القذّافي سرد تفاصيل السياسة التي انتهجها القذّافي في حكمه ليبيا من خلال قصص يرويها للمرّة الأولى. في الحلقة الثانية، يكشف عمّا كان يقوله القذافي لكبار ضبّاطه، وبماذا كان يصف الليبيّين، وأيّ شرائح اجتماعية كان يعتبرها من ألدّ خصومه. ويروي تفاصيل ما يسميها "محاولات التغيير" التي قادها من دون تحقيق نتيجة، والأسباب التي أدّت إلى صرف مليارات على التسلّح بدلاً من التنمية. وتُظهر هذه الحلقة كيف حاول جلّود التهرّب مراراً من الإجابة عن سؤال: لماذا شهدت مساوئ القذّافي التي ذكرتها واستمررت في العمل معه؟