الذاكرة السياسية عبد السلام جلود 3 آخر تحديث: الجمعة 20 شوال 1433 هـ - 07 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 20 شوال 1433 هـ - 07 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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في الحلقة الثالثة من سلسلة مع عبد السلام جلّود، يكشف الرجل الثاني سابقاً في نظام معمّر القذّافي بعضاً من أسرار النظام وخفاياه.



ويروي كيف تعامل القذّافي مع محاولاتٍ انقلابية عليه، أبرزها محاولة عمر المحيشي أحد كبار "الضبّاط الأحرار"، وحقيقة الصفقة التي عقدها مع المغرب لتسليم المحيشي وقتله، ويكشف جلّود حقائق يعرفها عن طريقة قتل القذّافي للمحيشي.



ويسرد في المقابل، تفاصيل أحداث "7 أبريل" الشهيرة عندما انقضّ نظام القذّافي على احتجاجات الطلبة، ويجيب على أسئلة مباشرة عن دوره في قمع الحركة الطالبية آنذاك.



ويروي ما كان يدور بينه وبين القذّافي من أحاديث في لقاءاتهما الخاصّة، ولا سيما منها لجهة ردود القذافي على جلّود في ما يتعلق بمجزرة سجن "أبو سليم،" وقتل نسيبيه الضابطين االمتورّطين بحاولة انقلاب عليه.