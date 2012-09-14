الذاكرة السياسية عبد السلام جلّود 4 آخر تحديث: الجمعة 27 شوال 1433 هـ - 14 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 27 شوال 1433 هـ - 14 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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في الحلقة الرابعة يتحدث الرجل الثاني سابقاً في نظام معمر القذافي عبد السلام جلود عن السياسة الخارجية لليبيا، فيعتبر أن القذافي بعدما فقد زعامته داخلياً بدأ يبحث عن زعامة له في الخارج. وانتقد تدخل الفلسطينيين في الشؤون اللبنانية، معتبراً أن الرئيس الراحل ياسر عرفات تصرف كأنه رئيس الدولة. جلود أشار أيضا إلى الدور الذي لعبته بلاده في إسقاط "اتفاق 17 أيار" بين لبنان وإسرائيل. في المقابل، كشف جلود عن تفاصيل الوساطات التي قادها بين منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل التي انشقت عنها بدعم من دمشق العام 1983. كذلك تحدث عن وساطة قادها لاحقاً بين الرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت، عندما حاول الأخير الانقلاب على النظام، وانتهى بأن غادر رفعت البلاد. وعن علاقة ليبيا بالاتحاد السوفياتي السابق يروي جلود كيف أن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد بريجنيف عاتبه قائلاً "أنتم أسأتم إلى سلاحنا" فرد عليه جلود: "أنت غبي وجاهل"، وهذه العبارة قطعت العلاقة نهائياً، بحسب رواية جلود.