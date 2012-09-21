الذاكرة السياسية عبد السلام جلود 5
في الحلقة الخامسة يتناول الرجل الثاني سابقاً في نظام معمّر القذافي عبدالسلام جلّود موضوع الإمام الشيعي موسى الصدر فينفي علمه بطبيعة الخلاف الذي حصل بينه وبين القذّافي وأدّى إلى تغييبه. وأشار جلّود إلى وجود ضابطين فقط يعلمان بمصير الصدر "وهما موقوفان على ذمّة التحقيق في القضية،" مُرجّحاً أن يكون الصدر قد تُوفّي في سجنه ميتةً طبيعية. وعن العلاقة مع الخميني أشار جلّود إلى أن ليبيا دعمت الثورة في إيران لإسقاط نظام الشاة ثم دعمتها في الحرب التي شنّها عليها نظام صدّام حسين وزوّدتها بصواريخ "سكود". كذلك تناول الحرب في تشاد التي دعمت فيها ليبيا الثوّار من أجل إسقاط نظام حسين حبري. جلّود تطرّق أيضاً إلى الدعم الليبي للمتمرّدين في جنوب السودان لإسقاط نظام الرئيس السابق جعفر النميري ثم التجارب الوحدوية الفاشلة مع كلٍّ من تونس والمغرب.