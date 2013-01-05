الذاكرة السياسية برنار كوشنير 2 آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

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في الحلقة الثانية والأخيرة يتحدث وزير الخارجية الفرنسية السابق برنار كوشنير الى برنامج الذاكرة السياسية عن الخلفيات التي حدت بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للإنفتاح على النظام السوري ومن ثم الإبتعاد عنه مجددا وما دار في كواليس محادثاته مع المسؤولين في دمشق.



كوشنير أشار الى أنه منذ البداية لم يكن مقتنعا بجدوى الإنفتاح على الأسد، إلا أنه حاول ذلك بناء على طلب من الرئيس الفرنسي.



برنار كوشنير أشار الى أن سوريا لم توقف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية الى حزب الله في لبنان رغم إلحاح باريس على ضرورة وقفها.



وزير الخارجية الفرنسي الأسبق أشار الى ان التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أظهرت أن أشخاصا قريبين من الرئيس بشار الأسد متورطون في العملية، معربا عن قناعته بأن الحقيقة ستظهر، في حال نجح الثوار في إطاحة النظام السوري.



الوزير كوشنير أشار الى أنه نجح في إنتزاع إقرار من سوريا بإستقلال لبنان من خلال قبولها بفتح سفارة لها في بيروت والقبول بفتح سفارة لبنانية في دمشق, و أشار كوشنير الى الدور الذي لعبه كوسيط بين الفرقاء اللبنانيين من أجل التوافق على إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.



وعن الشأن الإيراني شدّد كوشنير على ضرورة منع طهران من تصنيع القنبلة النووية وفي المقابل دعا إسرائيل الى عدم قصف منشآت إيران النووية إلا في حال إضطرت الى ذلك وكخيار أخير.