الذاكرة السياسية ثروت الخرباوي 1 آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04

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يرى القيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر المحامي ثروت الخرباوي أن القيادة الراهنة لـ "الإخوان" متأثّرة بفكر سيّد قطب الذي يقسّم الناس إلى نوعين: مسلم وآخر جاهلي. في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات لم يستثنِ الخرباوي من انتقاداته مؤسّس التنظيم حسن البنّا خصوصاً لجهة اعتباره الأقباط والنساء منقوصي الأهلية وحظره تولّي المرأة مناصب وزارية أو نيابية. القيادي السابق في الجماعة أشار إلى تأثير شكري مصطفى مؤسّس جماعة "التكفير والهجرة" المعروفة بـ "جماعة المسلمين" على بعض قيادات "الإخوان" بعدما قاسمها السّجن في ستينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن مصطفى الذي أحيى فكر "الخوارج"، دعا سجناء "الإخوان" ممّن يُعرفون بـ "تنظيم العشرات" إلى إخفاء انتمائهم الإسلامي عن "الكفّار، والذهاب إلى اليمن لأن "المهدي المنتظر" سيخرج منها، بحسب تعبيره.