الذاكرة السياسية ثروت الخرباوي 2 آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

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يتحدّث القيادي السابق في"الإخوان المسلمين" المحامي ثروت الخرباوي في الحلقة الثانية عن خطّة "التمكين" لدى الجماعة للسيطرة على مصر، تمهيداً لتصديرها إلى الخارج، ويلفت إلى أن قيادة "الإخوان" تعتبر أن من يخرج عنها يخرج من الإسلام.



وعن دور "الإخوان" في "ثورة يونيو" التي شهدتها مصر، رأى الخرباوي أنهم آخر من انضمّ إلى الثورة وأول من خرج منها، معتبراً أن أفكار الجماعة انقلابية وليست ثورية.



وفي الحلقة يتطرّق إلى التنظيم الدولي لـ "الإخوان المسلمين" الذي دعا إلى تشكيله مؤسّس الجماعة حسن البنّا، وأرسى أسسه المرشد الأسبق مصطفى مشهور.



ويعدّد ممارسات قيادة "الإخوان" التي وصفها بأنها "استبدادية"، خصوصاً أنها تدرّب أفرادها على أن لا قيمة لأيّ واحد منهم خارج الجماعة، بحسب تعبيره.