الذاكرة السياسية ثروت الخرباوي 3 آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

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في الحلقة الثالثة من سلسلة مقابلات، يشرح القيادي السابق في "الإخوان المسلمين" المحامي المصري ثروت الخرباوي أسباب خلافه مع الجماعة التي أدّت الى إنفصاله عنها لاحقا. الخرباوي الذي كان يرأس لجنة الأزمات المُكلّفة من الجماعة التحضير لخوض انتخابات المحامين كان يُفضّل مع من معه خوضها تحت شعار "المشاركة" مع أحزاب أخرى، وكانت خطّته تحظى بموافقة المرشد الراهن محمد بديع وآخرين من سجناء الجماعة وقتها، فيما كان يُفضّل آخرون من أتباع المرشد وقتها مصطفى مشهور خوضها تحت شعار "المغالبة" أي بلائحة "إخوانية" كاملة. أنصار خطة "المغالبة" وشوا بالخرباوي إلى المرشد العام فقرّر منع الخرباوي من الخروج من منزله قبل أسبوع من موعد انتخابات المحامين ولغاية إنتهائها. في الحلقة يشرح الخرباوي المغالطات التي حصلت في محاكمته والقرار الذي قضى لاحقا بفصله على رغم اقتناع لجنة المحاكمة ببراءته وصولا إلى تركه الجماعة بعد جلسة عاصفة مع مستشارها مأمون الهضيبي.