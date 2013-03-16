الذاكرة السياسية: جيمس بايكر (1)

بمناسبة الذكرى العاشرة لحرب العراق، يعرض برنامج الذاكرة السياسية لجذور هذه الحرب وخلفياتها مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر. في الحلقة الأولى، يشرح بايكر أسباب تدهور العلاقات بين واشنطن وبغداد بعد انتهاء الحرب العراقية -الإيرانية حين وصلت إلى قطيعة فحرب بعد غزو القوّات العراقية للكويت في الثاني من أغسطس العام 1990. ويشرح المسؤول السابق عن الديبلوماسية الأميركية الأسباب التي دفعت ببلاده إلى استبعاد فرضية قيام الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين بغزو الكويت. بايكر يتطرق في الحلقة إلى ما دار من حوار بين صدّام حسين والسفيرة الأميركية في بغداد آنذاك إبريل غلاسبي في شأن الخلاف بين بغداد والكويت، ويردّ على اتّهامات وُجّهت إلى واشنطن في في تلك الفترة بأنها أطلقت يد النظام السوري في لبنان في مقابل انضمام الرئيس السابق حافظ الأسد إلى قوّات التحالف الدولي التي حرّرت الكويت. ويتحدّث أيضاً عن تداعيات تصويت اليمن ضدّ القرار الدولي الذي أجاز استخدام القوّة لإخراج القوّات العراقية من الكويت على علاقات صنعاء بواشنطن.