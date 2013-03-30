الذاكرة السياسية: جيمس بايكر (2)

في الحلقة الثانية يتحدّث وزير الخارجية الأمريكية جايمس بايكر عن أجواء اجتماعه في جنيف بوزير الخارجية العراقي وقتها طارق عزيز في مسعى أخير من الجانبين لسحب القوّات العراقية من الكويت قبل اللجوء إلى القوة، لإخراجها منها كما حصل لاحقاً وبالاستناد إلى قرار دولي.

وبحسب بايكر سعى طارق عزيز إلى إيجاد مخرج لصدّام حسين من الكويت "يحفظ ماء وجهه"، لكن رئيس الدبلوماسية الأمريكية رفض تجاهل القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

عزيز رفض هو الآخر أن يتسلّم من بايكر رسالة بعث بها الرئيس جورج بوش إلى نظيره العراقي، معترضاً على أسلوبها عالي النبرة، لأنها "لا تليق برئيس دولة".

وفي الحلقة يتحدث الوزير الأمريكي الأسبق عمّا إذا كانت تهديداته للعراق جدّية باستخدام السلاح النووي فيما لو استخدمت القوّات العراقية السلاح الكيمائي ضدّ القوّات الأمريكية أم كانت مجرّد تهويل.

ويتطرّق إلى المحادثات التي خاضها مع حكومة إسرائيل لإقناعها بعدم الردّ على القصف الصاروخي العراقي الذي استهدف مدناً في إسرائيل، خشية ألا يتحوّل الصراع بين المجتمع الدولي والعراق إلى صراع بين إسرائيل والعراق، كذلك يوضح بايكر لماذا انتهت المواجهة مع صدّام بعد تحرير الكويت ولم تستمر لإسقاط نظامه في بغداد كما حصل لاحقاً في العام 2003.