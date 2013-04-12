الذاكرة السياسية: بطرس غالي (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة يتحدّث فيها الأمين العام الأسبق للأمم المتّحدة ونائب رئيس الحكومة للشؤون الخارجية المصرية بطرس غالي عن خلفيات خطاب الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في مجلس الشعب، الذي أعلن فيه عن رغبته في زيارة القدس. ويشير إلى أن مفاوضات سرّية سبقت الزيارة مسمّياً ثلاثة مسؤولين كانوا وحدهم على علم بأن كلام السادات على عزمه زيارة تل أبيب كان جدّيا، في وقت اعتقد كثيرون منهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن كلامه مبالغٌ فيه. ويوضح غالي الأسباب التي جعلته يعزف عن الاستقالة كما فعل غيره من الوزراء المصريّين بعد زيارة السادات لإسرائيل وبعد بدء مفاوضات مع حكومة مناحيم بيغن. ويصف غالي مشاهداته لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل وما دار بينهما من أحاديث، وحوارته مع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك موشي دايان.