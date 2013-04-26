الذاكرة السياسية: بطرس غالي (2)

في هذه الحلقة يتحدّث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة نائب رئيس الحكومة للشؤون الخارجية المصرية، بطرس غالي، عن نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن للإسماعيلية التي أتت رداً على زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى تل أبيب.

في الحلقة يدافع غالي عن علاقات الصداقة الظاهرية التي نسجها السادات مع بيغن، معتبراً أنها كانت "تمثيلاً" من جانب الرئيس المصري لتحقيق مصلحة بلاده واستعادة الأراضي المصرية المحتلة من إسرائيل، بدليل أن هذه العلاقة انقطعت بعد التوقيع على معاهدات السلام بين البلدين.

وفي الحلقة يكشف الدبلوماسي المصري عن أسباب عدول العاهل الأردني، الملك حسين، عن لقاء الرئيس السادات في المغرب بعد زيارته لإسرائيل. غالي يرى أن هناك حرباً باردة أو سلاماً بارداً بين مصر وإسرائيل حتى الآن رغم توقيع معاهدات سلام بين البلدين وتبادل سفراء.