الذاكرة السياسية: بطرس بطرس غالي (3)

في هذه الحلقة يتحدّث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، نائب رئيس الحكومة للشؤون الخارجية المصرية، بطرس غالي عن السياسة التفاوضية التي اعتمدها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع إسرائيل.

غالي يرى أن السادات كان يريد استرداد الأراضي المصرية المحتلة أولاً، ليتمكن لاحقاً من التفاوض مع إسرائيل من موقع قوي على استرداد بقية الأراضي العربية المحتلة، ولا سيما منها الفلسطينية. يتحدث غالي عن أربع محاولات اغتيال تعرّض لها ونجا منها، وعن أسباب غيابه عن العرض العسكري الذي تم فيه اغتيال السادات. كذلك يقارن بين شخصية وأداء الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، بحكم عمله عن قرب معهما، ويوضح أسباب تعيين السادات لمبارك نائباً له.