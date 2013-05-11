الذاكرة السياسية: بطرس غالي (4)

في هذه الحلقة يتحدث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة نائب رئيس الحكومة للشؤون الخارجية المصرية بطرس بطرس غالي عن ظروف ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والعوائق التي واجهته في التعاطي مع بعض النزاعات في العالم، كالأزمات في يوغوسلافيا السابقة والصومال ورواندا.

وبحسب غالي، فإن قضية يوغسلافيا السابقة نالت اهتماماً خاصاً من الأوروبيين لأنها تقع في قارتهم، بعكس نزاعات أخرى كانت تدور في إفريقيا وآسيا. وفي الحلقة يتحدث غالي عمّا وصفه بالتدخل الأميركي في عمله، كطلب تبديل عبارات في خطابه المتعلّق ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق لأسباب داخلية خاصة بالانتخابات الأميركية، أو طلب تعيين موظف في الأمم المتحدة والأساليب التي كانت تستخدمها معه واشنطن للضغط عليه، كوقف مساهمتها المالية للمنظمة الدولية.