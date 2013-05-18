الذاكرة السياسية: بطرس غالي (5)

في الحلقة الخامسة والأخيرة يتحدّث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء المصري الأسبق د. بطرس بطرس غالي عن أسباب خلافاته مع مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السابقة مادلين أولبرايت. ويتناول الضغوط الأميركية التي تعرّض لها لثنيه عن نشر نتائج التقرير الدولي المتعلّق بالقصف الإسرائيلي على مقرّ قوّة "يونيفل" في قانا جنوب لبنان. وبحسب غالي فإن إصراره على نشر نتائج التحقيق الدولي في القصف على قانا فجّر خلافاته مع المسؤولين الأميركيين حول بعض القضايا، فاستخدموا ضدّه الحقّ في الفيتو وأسقطوا طلب التمديد له لولاية ثانية أميناً عامّاً للأمم المتّحدة، على رغم حيازته تأييد 14 صوتاً في مجلس الأمن.