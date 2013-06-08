الذاكرة السياسية: علي عبد الله صالح (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة، يتحدّث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن الظروف التي ساعدته للوصول الى السلطة. ويكشف تفاصيل "محاولة انقلاب فاشلة" قال إن الناصريّين خطّطوا لتنفيذها ضده بدعم من العقيد الليبي معمّر القذافي أجهزة إستخباراته. ويشير إلى أن الأردن والعراق وسوريا وقفوا إلى جانب الشمال في حربه ضد الجنوب الذي كان مدعوماً من الإتحاد السوفياتي السابق والجزائر ومنظّمة التحرير الفلسطينية ودول أخرى. وبحسب الرئيس اليمني السابق فإن اليمن الجنوبي كان يطالب بالوحدة الفورية مع الشمال من أجل تصدير الماركسية إليه، ويشير الى أنه استعان بـ "الإخوان المسلمين" لمواجهة المدّ الماركسي وقتها. وبحسب صالح فإن الماركسية فشلت في الحلول مكان القبلية. وفي الحلقة يتطرق صالح إلى أحداث 13 يناير التي عصفت بالجنوب وتداعياتها مشيراً إلى أنه أحجم عن التدخّل في هذه الحرب "لتلافي الدخول في مستنقعها".