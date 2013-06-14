الذاكرة السياسية: علي عبد الله صالح (2)

في الحلقة الثانية من سلسلة مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يشرح أسباب انضمامه إلى "مجلس التعاون العربي"، مشيراً إلى أن هذا المجلس تشكّل بعد إنشاء "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد المغربي". ويكشف صالح أجواء الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل غزوه الكويت، ويؤكد أنه كان ينفي أمامه وأمام غيره من الرؤساء العرب وجود نية لديه لغزو الكويت. ويؤكد صالح أنه شخصياً رفض عرضاً أميركياً قدّمه له وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر بتقاضي مبلغ 5 ملايين دولار لقاء تصويت بلاده على قرار دولي يجيز استخدام القوة لتحرير الكويت في حال رفضت القوات العراقية الانسحاب منه. ويتطرق إلى ظروف قيام الوحدة اليمنية والأسباب التي حدت به إلى تسريع إعلانها.