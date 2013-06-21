الذاكرة السياسية: علي عبد الله صالح (3)

في الحلقة الثالثة يتحدث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لـ"الذاكرة السياسية" عن التحديات التي واجهت قيام الوحدة اليمنية وكيف تم تذليلها.

صالح أشار إلى أن تفكك الاتحاد السوفييتي، الذي كان يدعم جنوب اليمن، أسهم في تنشيط مفاوضات الوحدة. وبحسب الرئيس اليمني السابق فإن بعض قيادات الجنوب كان لديهم منحى انفصالي، رغم قيام الوحدة، فكانوا يرفضون تسليم أموال عامة تم جبايتها من الجنوب إلى الخزينة المركزية، كما سعوا إلى تبديد أموال عامة على منافعهم الشخصية، بحسب تعبيره.

كذلك سعى شماليون مقيمون في الجنوب ومنتسبون إلى الجبهة القومية والحزب الاشتراكي (الجنوبيين) إلى عرقلة دمج الحزب بالمؤتمر الشعبي (الشمالي)، وهو ما دفع بنائب الرئيس اليمني وقتها علي سالم البيض إلى إعلان الانفصال. وفي الحلقة سيتطرق صالح إلى الحرب على "القاعدة" في اليمن التي شنّها بالتعاون مع الأميركيين.