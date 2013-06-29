الذاكرة السياسية: علي عبدالله صالح (4)

في الحلقة الرابعة من سلسلة مع الرئيس اليمني السابق، يتحدّث علي عبدالله صالح عن أسباب حروبه مع الحوثيين، مؤكداً أن إيران استخدمتهم ورقة ضد السعودية.

ولم يوفر في انتقاده بعض المسؤولين اليمنيين في محافظة صعدة، واصفاً إياهم بأنهم "تجار حروب". واتهمهم باستغلال المعارك مع الحوثيين لتحقيق منافع شخصية. وفي الحلقة يواصل صالح حديثه عن الحرب على "القاعدة" في اليمن، ويكشف كما يقول سراً لأول مرة عن "زعماء عرب حاولوا لعب دور وساطة بينه وبين تنظيم "القاعدة"، كذلك يتهم جهاتٍ خارجية، منها إسرائيل، بالضلوع في الهجوم الذي نفذته عناصر من "القاعدة" على المدمّرة الأميركية "أس أس كول".

الرئيس اليمني السابق يتناول كذلك الانتفاضة الشعبية الأخيرة التي طالبت برحيله من السلطة، وهو يرفض تسميتها "ثورة"، ويعتبرها "فوضى". ويرد على تهم وجهها إليه خصومه.