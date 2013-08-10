الذاكرة السياسية: كمال مرجان (1)

الحلقة الأولى من سلسلة مع وزير الخارجية والدفاع التونسي الأسبق كمال مرجان، وفيها يشرح الظروف التي حدت به إلى الانتقال من المفوّضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعمل وزيراً في ظلّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويكشف عن الجهة التي وقفت وراء تسريبات إعلامية رشّحته لخلافة الرئيس السابق بن علي، وعن ردّ بن علي عندما فاتحه مرجان بالموضوع. وينفي أن تكون لعلاقة النسب التي تربط زوجته بالرئيس بن علي وراء تعيينه وزيراً لمرّتين في الحكومة إبّان النظام السابق. ويلقي الضوء على العلاقة الشخصية والمهنية التي ربطته ببن علي وزوجته ليلى طرابلسي. ويتحدّث عما في دار في زيارته لمعمّر القذافي موفداً خاصّاً من الرئيس التونسي السابق.