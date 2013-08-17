الذاكرة السياسية: كمال مرجان (2)

الحلقة الثانية من سلسلة مع وزير الخارجية والدفاع التونسي الأسبق كمال مرجان، يتحدّث فيها عن مرحلة انتقاله من وزارة الدفاع إلى الخارجية.

ويتناول أوضاع الحريات العامّة في مرحلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان منعت حصول تونس على درجة "الوضع المتقدّم" من الاتّحاد الأوروبي على غرار ما حقّقه المغرب.

ويتطرّق مرجان إلى لقائه بنظيرتيه الأميركية والفرنسية وما دار في فيها لاسيما اللغط الذي ثار حول تصريحات الوزيرة الفرنسية ميشال آليو ماري حيال تداعيات "ثورة الياسمين" في تونس.