الذاكرة السياسية: كمال مرجان (3)

في الحلقة الثالثة يتحدّث وزير الخارجية التونسي الأسبق، كمال مرجان، عن الأيام الأخيرة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السلطة، ويكشف مضمون 3 اتصالات هاتفية أجراها معه في الرابع عشر من يناير 2011 قبل أن يغادر البلاد نهائياً. ويكشف مرجان عن اتصالات دولية أجراها معه مسؤولون أميركيون وفرنسيون قبل رحيل بن علي وبعده، وعن رأيه في الاتهامات التي وجهتها ليلى طرابلسي عقيلة الرئيس التونسي السابق في كتابها "هذه حقيقتي" إلى أجهزة أمنية غربية وإلى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي بالتواطؤ على بن علي.