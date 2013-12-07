الذاكرة السياسية: محمد حبش (4)

في الحلقة الرابعة من سلسلة، يشرح عضو مجلس الشعب السوري السابق المنشق عن النظام محمد حبش أسباب فشل المؤتمر التشاوري الذي انعقد في دمشق بعد اندلاع الثورة، في إيجاد تسوية للأزمة قبل تفاقمها. ويوضح أن المعارض السوري ماجد صالحة تعرض للضرب على يد 4 من "الشبيحة" عندما طالب بالخلاص من نظام الأسد، وقد كافأ النظام 3 منهم، فأوصل اثنين إلى مجلس الشعب وعين الثالث محافظاً لحمص. ويتطرق حبش إلى أسباب مغادرته سوريا نهائيا، بعد محاولة الاعتداء عليه بالضرب من "شبّيحة النظام" أثناء مشاركته في مراسم تشييع جنود من الجيش سقطوا في تفجير استهدف مركزهم في دمشق.