الذاكرة السياسية: محمد حبش (5)

في الحلقة الخامسة والأخيرة، يتحدث عضو مجلس الشعب السوري السابق، محمد حبش، لـ"الذاكرة السياسية" عن خلفيات الدعوة التي وجهتها إيران إلى المعارضة السورية للتحاور معها في طهران وأسباب رفض المعارضة لهذه الدعوة. وبحسب حبش فإن مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي أبلغه أن بلاده لا تتمسك ببشار الأسد رئيساً، إنما ما يهمها هو مصالح "المقاومة والممانعة"، على حد تعبيره. النائب السوري السابق المنشق محمد حبش، سيكشف عن موقف الأسد عندما علم منه ما قاله ولايتي عنه، كذلك سيكشف حبش المعلومات التي يعرفها عن عمليات اغتيال سياسية ارتُكبت في سوريا، ومنها اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية، والشيخ الكردي معشوق الخزنوي. كذلك سيتطرق الضيف إلى الأسباب التي حدت بمرجعيات دينية سنية إلى مواصلة دعمها لنظام بشار الأسد، بعد الثورة.