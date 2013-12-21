الذاكرة السياسية: صلاح عمر العلي (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة، يتحدث عضو مجلس قيادة الثورة العراقية الأسبق صلاح عمر العلي عن انقلاب العام 1958 والعوامل الداخلية والخارجية التي أنضجت ظروف الانقلاب وحولته إلى ثورة شعبية. السياسي العراقي على رغم تقلبه في مناصب وزارية ودبلوماسية عدة، يتحدث عن أسباب الانقسام الذي شقّ مجلس قيادة الثورة وتداعياته بعدما انحاز عبدالكريم قاسم إلى جانب الشيوعيين فيما أيد العضو الآخر عبدالسلام عارف البعثيين. وفي الحلقة يتطرق إلى محاولة اغتيال فاشلة استهدفت رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم على يد مجموعة من البعثيين منهم صدام حسين، ثم انقلاب البعثيين في الثامن من فبراير العام1963 ومحاكمة قاسم وإعدامه.