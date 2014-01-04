الذاكرة السياسية: صلاح عمر العلي (2)

في الحلقة الثانية يتحدث الوزير والدبلوماسي العراقي الأسبق، صلاح عمر العلي، لـ"الذاكرة السياسية" عن أسباب وخلفيات حركة الثامن عشر من تشرين الثاني من العام 1963 التي نفذها الرئيس عبدالسلام عارف ضد البعثيين. وفي الحلقة سيتطرق عضو القيادة القطرية الأسبق لحزب البعث إلى زيارته لسوريا عقب انقلاب الثامن من آذار من العام 1963 وأسباب حصول الانقسام داخل حزب "البعث". وفي الحلقة ذاتها يعرض العلي للتحضيرات التي مهدت لانقلاب البعثيين في العراق على نظام عبدالرحمن عارف، الذي وصل إلى السلطة بعد مقتل شقيقه عبدالسلام عارف نتيجة سقوط مروحيته، والجدل الذي ثار حول الحادثة.