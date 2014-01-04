الذاكرة السياسية: صلاح عمر العلي (3)

في الحلقة الثالثة يروي عضو مجلس قيادة الثورة العراقية الأسبق، صلاح عمر العلي، تفاصيل انقلاب 17 تموز 1968 ضد الرئيس الأسبق عبدالرحمن عارف بالتعاون مع مختلف القوى العسكرية والأمنية. العلي الذي شارك شخصياً في الانقلابين يتطرق إلى الأسباب التي استدعت استكمال انقلاب 17 تموز 1968 بانقلاب آخر في 30 تموز من العام ذاته على رئيس الحكومة وقتها عبدالرزاق النايف، ووزير الدفاع إبراهيم الداوود. وبعدما استأثر البعثيون بالحكم في العراق، بدأ الرئيس العراقي الجديد وقتها أحمد حسن البكر بترفيع صدام حسين داخل المجلس الثوري بعدما أقنعه خير الله طلفاح خال صدام وابن عمه البكر أن تثبيت حكمه يتكرّس من خلال تعزيز نفوذ عائلته في السلطة.