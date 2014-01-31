الذاكرة السياسية: أبو الحسن بني صدر (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة يتحدّث الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عن الأيام التي سبقت سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في إيران، وعن لقاءاته بالإمام الخميني في فرنسا، حيث تقاسما حياة المنفى.

أول رئيس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكشف عن مضمون وثيقة أميركية تُثبت أن الإمام الخميني أبلغ الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر بواسطة السيد إبراهيم يزدي أن وصوله إلى السلطة يصبُّ في مصلحة الأميركيين. وفي الحلقة يكشف بني صدر أن الشاه رفض عرضاً فرنسياً باغتيال الخميني خوفاً من الانعكاسات والتداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن عمل كهذا لو حصل.