الذاكرة السياسية: أبو الحسن بني صدر (2)

في الحلقة الثانية من سلسلة "الذاكرة السياسية" مع أول رئيس إيراني بعد الثورة، يروي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر رحلة عودة الإمام الخميني من باريس إلى طهران، وأجواء الوفد المرافق له، واللقاء الشعبي الأول للخميني في وطنه بعد أعوام قضاها في المنفى. ويكشف بني صدر، الذي رافق الخميني عن مضمون الاتصالات التي أجراها كبار ضباط الشاه بالخميني قبل نحو 10 أيام من عودته، وعن مطالبهم من أجل انضمامهم إلى صفوف الثورة. وفي الحلقة يتطرق أول رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران إلى الأسباب التي حدت بقيادات الثورة إلى تبديل نهجها السلمي في التعاطي مع معارضيها وملاحقتهم وزجّهم في السجون وإعدام مئات منهم، وهو ما رفضه بني صدر بشدة كما يقول.