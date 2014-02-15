الذاكرة السياسية: أبو الحسن بني صدر (3)

في الحلقة الثالثة من سلسلة، يتحدث الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عن قضية احتلال السفارة الأميركية في إيران العام 1979 على يد مجموعة من الطلاب، وكواليس المفاوضات التي قادها هو حينما كان لا يزال وزيرا للخارجية.

أول رئيس إيراني بعد الثورة الإسلامية، يتطرّق أيضا إلى تفاصيل صفقة إطلاق الرهائن الأميركيين التي أبرمها ممثلو الإمام الخميني مع فريق أوفده المرشح الرئاسي الأميركي وقتها رونالد ريغان المدعوم من جورج بوش الأب من أجل ضمان فشل جيمي كارتر في التجديد لولاية رئاسية ثانية وفوز ريغان، وهو ما عرف بـ"مفاجأة أكتوبر".

